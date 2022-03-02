Москва, , 09:57 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 191 авиарейс, сообщает 2 марта сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

По данным на 9:50, во «Внуково» семь рейсов задержано, 41 рейс отменён, в «Домодедово» шесть рейсов задержано, семь отменено, в «Шереметьево» шесть рейсов задержано, 124 отменено.

Напомним, ряд стран закрыли воздушное пространство для российских самолётов, также Россия закрыла доступ на территорию страны для ряда стран. Также временно не работают аэропорты юга России.