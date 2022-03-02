Москва, , 09:55 — REGNUM Сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности. Об этом 2 марта сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Рогозин Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

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«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности», — написал он в своем сообщении.

Также Рогозин уточнил, что все центры Роскомоса по управлению космической деятельностью ведут работу в штатном режиме.

Отметим, ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что некая хакерская группа якобы смогла взломать связь государственной корпорации с российскими спутниками.