Глава Роскомоса опроверг сообщения о «потере» контроля над спутниками
Москва, 2 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности. Об этом 2 марта сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.
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«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности», — написал он в своем сообщении.
Также Рогозин уточнил, что все центры Роскомоса по управлению космической деятельностью ведут работу в штатном режиме.
Отметим, ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что некая хакерская группа якобы смогла взломать связь государственной корпорации с российскими спутниками.