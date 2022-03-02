Тайбэй, 2 марта 2022, 10:00 — REGNUM Неофициальная делегация, направленная президентом США Джо Байденом, прибыла на Тайвань для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова.
Руководит делегацией бывший председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Маллен. С ним прибыли три других бывших чиновника, которые курировали вопросы обороны и безопасности.
Представители США останутся на Тайване на два дня, они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, председателем правительства Су Чжэньчаном и руководством оборонного ведомства. Ожидается, что в ходе встреч стороны обсудят вопросы регионального мира и стабильности, двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай предупредил США о необходимости разумно подходить к вопросам, связанным с Тайванем.
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