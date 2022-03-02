Тайбэй, 2 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Неофициальная делегация, направленная президентом США Джо Байденом, прибыла на Тайвань для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова.

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Руководит делегацией бывший председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Маллен. С ним прибыли три других бывших чиновника, которые курировали вопросы обороны и безопасности.

Представители США останутся на Тайване на два дня, они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, председателем правительства Су Чжэньчаном и руководством оборонного ведомства. Ожидается, что в ходе встреч стороны обсудят вопросы регионального мира и стабильности, двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай предупредил США о необходимости разумно подходить к вопросам, связанным с Тайванем.

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