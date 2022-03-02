Сеул, , 09:54 — REGNUM В 2021 году объем инвестиций южнокорейских институциональных инвесторов в иностранные ценные бумаги достигли исторического максимума. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Инвестиции Анна Красноперова

Согласно опубликованным данным, на конец декабря прошлого года общая непогашенная стоимость иностранных ценных бумаг, принадлежащих институциональным инвесторам Южной Кореи, составила $402,72 млрд, что на 8% или $29, 97 млрд больше, чем в 2020 году.

Известно, объём инвестиций в иностранные акции выросли на $36,91 млрд, однако объём инвестиций в иностранные облигации, напротив, сократился на $1,43 млрд.

Между тем объём инвестиций в южнокорейские ценные бумаги сократился на $5,51 млрд.