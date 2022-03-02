Муром, Владимирская область, , 09:53 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на женщину 1946 года рождения в городе Муроме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сосульки на крышах домов Дарья Драй © ИА REGNUM

28 февраля с крыши здания средней общеобразовательной школы № 16 на пожилую местную жительницу упала наледь. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу. Полученные ей травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Проверка показала, что с 5 по 28 февраля крышу школы не чистили. На момент происшествия проход по улице Толстого вдоль здания школы ограничен не был. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ход расследования проконтролирует городская прокуратура.