Вашингтон, 2 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана, несмотря на эскалацию ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на два источника, знакомым с этим вопросом, сообщает агентство Reuters.

Уран

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В числе таких компаний — Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI). Так, как утверждают собеседники издания, NEI работает над тем, чтобы поставки урана из России не попали в очередной пакет санкций, направленный на российский энергетический сектор.

Согласно оценкам управления энергетической информации минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, США получают из России, а также Казахстана и Узбекистана примерно половину урана, необходимого для работы американских АЭС. Также отмечается, что атомная энергетика США зависит от поставок «дешевого урана из России» и является «ключом к поддержанию низких цен на электроэнергию в Америке».

«Атомная энергетика США зависима от дешевого российского урана», — подчеркнул собеседник издания.

Чиновник из Белого дома заявил агентству, что власти «будут прислушиваться к запросам компаний», но в то же время «принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности» за действия на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, начало специальной военной операции России по защите Донбасса стало поводом для введения западными странами новых антироссийских санкций. В частности, ограничительные меры коснулись российских банков (Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и «Открытия»). Исключение сделано для сделок, относящихся к энергетике, в том числе покупки урана — в таких сделках с американскими компаниями могут участвовать и попавшие под санкции банки.

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