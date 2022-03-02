Саратов, , 10:21 — REGNUM В этом году в Саратовской области паводкоопасными могут оказаться 23 муниципальных района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Паводок © Сергей Кондаков

В зонах возможного подтопления могут оказаться 32 населенных пункта с численностью более 5 тыс. человек. В связи с предстоящим паводком в регионе оценили готовность оперативных служб. В Саратове 1 марта прошел смотр техники, оборудования и личного состава областного МЧС, а также областной службы спасения.

В Саратовской области разработан «Атлас рисков и угроз». Данная технология прогнозирует и предупреждает о риске возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе подготовки к паводкоопасному периоду просчитываются риски и разрабатываются модели развития возможной обстановки.

Как заявил вице-губернатор области Роман Бусаргин, давать прогноз по половодью пока преждевременно, оперативные службы готовы ко всему, в том числе к наихудшему сценарию развития событий.

В среду, 2 марта, в Саратовской области пройдет региональная противопаводковая тренировка.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2021 года в Саратовской области паводковыми водами были перелиты два участка автодорог и пять низководных мостов.

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