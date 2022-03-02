Нижний Тагил, Свердловская область, 2 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области обокрали машину скорой помощи. Об этом пишут СМИ.

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По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», инцидент произошёл утром 1 марта. Из автомобиля похитили «iPhone», принадлежавший одной из сотрудниц. В этот момент женщина транспортировала пациента.

По факту кражи уже написано заявление в полицию. Тем временем смартфон просят вернуть хозяйке и обещают вознаграждение и конфиденциальность.