Магнитогорск, Челябинская область, 2 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Барыса» шайбы забросили нападающие Томаш Юрчо, оформивший дубль, и Якоб Лилья. У «Металлурга» точными бросками отметились форварды Линус Виделль и Николай Голдобин.

Таким образом, «Барыс» вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 3 марта в Магнитогорске.

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