Киев, , 09:46 — REGNUM Во вторник, 2 марта, транзит российского природного газа через территорию Украины сохраняется на уровне около максимального. Это 2 марта следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на сайте компании «Оператор ГТС Украины», заявки на прокачку газа из России на 2 марта составляют 109,3 млн кубометров.

В то же время, в течение дня заявки на транзит газа из России еще могут быть скорректированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что передачу своей доли в газопроводе «Голубой поток», соединяющем Турцию и Россию, рассматривает итальянская энергетическая компания Eni.