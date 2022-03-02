Владивосток, 2 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Прокуратура Владивостока в ходе проверки выявила нарушение соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Ysia.ru Прокуратура

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Установлено, что в 2021 году МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» заключен контракт на строительство детского сада по улице Крыгина во Владивостоке, который должен был быть исполнен в прошедшем году. Но в установленный контрактом срок подрядчик строительно-монтажные работы не завершил.

В декабре 2021 года стороны заключили дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым срок выполнения работ был продлен, что противоречит требованиям законодательства о госзакупках.

«Выявленные нарушения послужили основанием для вынесения прокурором Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении — изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, в отношении заказчика — директора МУПа. По результатам его рассмотрения должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Также, прокурором в Арбитражный суд Приморья предъявлено исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие детского сада «Лукоморье», который стал структурным подразделением Центра развития ребенка «Детство», запланировано в Калуге в апреле.