Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал членов Конгресса одобрить инициативы по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием «О положении страны».

Джо Байден stingrayschuller

Американский лидер подчеркнул, что продолжит работать над пресечением незаконного оборота оружия и распространения самодельного оружия, комплектующие для которого можно купить через интернет. Он призвал поддержать предложения по универсальной проверке прошлого покупателя оружия и запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости.

«И я прошу Конгресс принять проверенные меры по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Байден и отметил, что предлагаемые законы не противоречат Второй поправке к Конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также заявил о намерении сократить дефицит бюджета США более, чем на $1 трлн.

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