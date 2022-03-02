Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зафиксировано резкое увеличение спроса на квартиры в новостройках. Такой информацией поделился сервис недвижимости «ЦИАН».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Рост спроса вызвало решение Центробанка увеличить ключевую ставку до 20%. В связи с этим люди на 50% чаще стали искать жильё в новостройках и строящихся домах. Только 28 февраля просмотр таких объявлений в Петербурге и Ленобласти увеличился на 81% по отношению к предыдущему дню.

К тому же сейчас наблюдается рост ставок по ипотеке, что вынуждает покупателей с «живыми» деньгами и тех, кому ранее уже одобрили ипотечный кредит, активизировать поиск квартиры. Отметим, что, по данным сервиса, цены также подросли, до 1,5%.

«Часть людей ищут тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца прошлой недели с банковских счетов, а недвижимость всегда считалась надежным средством для сохранения капитала», — прокомментировала руководитель «Циан.Новостройки» Виктория Ковтун.

Напомним, из-за ввода санкций в отношении России и компаний цены на многие группы товаров выросли за последние дни. Так, жители России заявили, что в сторону увеличения изменились ценники на бытовую технику.