Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Ульяновской области достаточно коек в ковидных стационарах, а план по вакцинации выполнен на 86,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эпидемическая ситуация была обсуждена на заседании регионального оперативного штаба. Власти отмечают, что в настоящее время амбулаторно лечатся 16,9 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных стационарах — 1405 человек. Напомним, что 1 марта госпитализировали 86 ковид-больных.

«В ковидных стационарах создан необходимый запас койко-мест, лекарств и кислорода для больных», — говорят чиновники.

Также продолжается вакцинация. По данным на 1 марта, в Ульяновской области привились от ковида свыше 689 тыс. человек, что составляет 86,8% от «подлежащих вакцинации». В наличии имеются 192 тыс. дозы. Ревакцинировано более 116,5 тыс. человек.

По последним данным оперативного штаба России (на 25 февраля), в Ульяновской области прививку от ковида сделали 685 549 жителей, в том числе укололись двумя компонентами вакцины — 660 157 человек. На тот момент коллективный иммунитет составлял 65,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в учреждениях здравоохранения Ульяновской области возобновились плановые медицинские осмотры и диспансеризация.

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