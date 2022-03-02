Челябинск, 2 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор арена

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающий Теэму Пулккинен, защитник Ник Бэйлен и форварды Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

У «Нефтехимика» точными бросками отметились форварды Вячеслав Лещенко, Павел Порядин и Ансель Галимов.

Таким образом, «Трактор» вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 3 марта в Челябинске.

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