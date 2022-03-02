Благовещенск, , 09:48 — REGNUM За 2021 год в Амурской области установили личности людей, сообщивших о 15 якобы готовящихся взрывах. Такие данные предоставили в пресс-службе управления МВД по региону.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

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По фактам получения ложных сообщений о минировании возбуждены десять уголовных дел. Они уже расследованы и направлены в суд. Обвиняемые ответят за свои действия по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Кроме того, в прошлом году был вынесен приговор жителю села Лозовое, который сообщил о сумке с взрывным устройством в одной из школ региона. Мужчина был ранее судим.

Как сообщало ИА REGNUM, наказание амурчанину усугубило то, что он распространял наркотики. Благовещенца приговорили к 5,5 года заключения в колонии строгого режима и возмещению материального ущерба.