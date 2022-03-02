Томск, , 09:41 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у местного жителя 1954 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, пенсионер лишился более 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

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Предварительно установлено, что он оставил заявку, увидев в сети рекламу инвестиционной платформы. Через некоторое время с ним связалась девушка, которая представилась сотрудницей инвестиционной фирмы и предложила начать торги на бирже.

Поддавшись на уговоры девушки, пенсионер зарегистрировался на площадке, перевёл туда сначала 11,5 тыс. рублей, затем более 1 млн рублей. Однако после перевода крупной суммы его счёт оказался заморожен.

«В ответ на что, мошенница пояснила, что для разморозки счета не хватает денежных средств и необходимо срочно пополнить баланс, однако, у мужчины просто их не было, узнав об этом, злоумышленница перестала выходить на связь», — отметили в ведомстве.

Лишь после этого потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.