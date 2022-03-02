Уфа, 2 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате перед работниками Уфимского завода каркасного домостроения погашена в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

В настоящее время в производстве у следователей по Орджоникидзевскому району г. Уфы находится уголовное дело, которое было возбуждено по признакам невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Уфимский завод каркасного домостроения».

По версии следствия, с ноября 2021 по январь 2022 года руководство предприятия не приняло мер к погашению задолженности по заработной плате своим работникам, в итоге сумма долга составила свыше пяти млн рублей.

В материалах дела указано, что в этот период у организации были деньги, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности. При этом денежные средства направлялись на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью извлечения прибыли. Следователи приняли комплекс мер, в итоге задолженность перед всеми работниками погашена в полном объеме. Сейчас истребована бухгалтерская документация организации, назначено финансово-экономическое исследование, допрашивается руководство и сотрудники предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с увольнениями на заводе каркасного домостроения в Уфе.