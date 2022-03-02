Москва, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности корректировки государственных контрактов на геологоразведку. Об этом 2 марта сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно изменениям, предельный размер цены госконтракта в этой сфере, при котором разрешено корректировать условия его исполнения, снижен с 10 млрд до 100 млн рублей.

Документ уточняет обстоятельствами для изменения условий контракта. Ими могут стать, например, полученные результаты разведки недр, свидетельствующие о бесперспективности дальнейших разработок, или необходимость ликвидации последствий ЧС, возникших при проведении геолого-разведочных работ.

«Решение принято для создания благоприятных условий работы отрасли геологоразведки», — рассказали в правительстве.