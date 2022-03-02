Ростов-на-Дону, 2 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Билеты на матч 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/2022 «Ростов» — «Сочи» можно получить бесплатно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

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Чтобы стать обладателем билета (не больше четырёх в одни руки), необходимо обратиться в кассы стадионов «Ростов Арена», «Олимп» имени Виктора Понедельника, а также в клубный фан-шоп в торговом центре «Мега». С собой следует взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Владельцы абонементов смогут пройти на стадион бесплатно без билетов.

Тем, кто уже купил билеты, будет осуществлён возврат денежных средств.

Напомним, матч состоится 7 марта. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.