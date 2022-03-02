Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на соседа на лестничной клетке, когда тот пожаловался на ночной шум. Об этом преступлении 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож Mr Seb

Конфликт между соседями произошел 1 марта около 01:30 мск на лестничной клетке дома 51 по Варшавской улице. Как выяснили полицейские на месте происшествия, шум и громкая музыка в квартире у 31-летнего неработающего мужчины вызвали недовольство у 41-летнего жителя дома. В результате конфликта двух соседей безработный ударил оппонента ножом в живот.

«Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).