Петропавловск-Камчатский, 2 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Отряд из более чем 20 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), который после пополнения запасов 1 марта вышел из Петропавловска-Камчатского, в рамках плановых учений провёл в морских полигонах боевой подготовки в Авачинском заливе артиллерийские стрельбы по береговым целям. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Корвет «Гремящий»

В соответствии с легендой манёвров разведка ТОФ обнаружила на участке побережья, где большие десантные корабли (БДК) отряда планировали высадить морской десант, замаскированные береговые артиллерийские и миномётные позиции условного противника.

пресс-служба ВВО «Корабельная ударная группа в составе корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» совершила одновременный манёвр, заняла боевой курс и провела артиллерийские стрельбы по всем позициям, используя принцип целераспределения для эффективного поражения наземных объектов условного противника».

При выходе из условного боя отстрелявшиеся корабли применили дымовые завесы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

После выполнения стрельб в Авачинском заливе отряд кораблей ТОФ направляется для выполнения следующего этапа манёвров в Охотское море. В учениях ТОФ также принимают участие подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника.