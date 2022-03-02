Москва, , 09:36 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

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В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов и Максим Соркин.

У «Локомотива» точными бросками отметились форварды Георгий Иванов, Максим Шалунов и защитник Алексей Марченко.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 3 марта в Москве.