Москва, , 09:34 — REGNUM В школах Москвы начинают делать послабления в отношении введённых ранее коронавирусных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в одной из московских школ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В нашей школе было принято решение отказаться от «кабинетной системы», когда дети сидят в одном классе, а учителя приходят к ним на урок. Теперь всё будет как прежде — ученики будут ходить по классам к педагогам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также педагогам разрешили не надевать защитные медицинские маски.

Информацию об отмене ряда коронавирусных ограничений корреспонденту ИА REGNUM также подтвердили ещё в одной школе Москвы.