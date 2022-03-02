Сухум, 2 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Обращение министерства иностранных дел Абхазии к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя, доставили с помощью МИД России в штаб-квартиру этой международной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД.

Флаг Абхазии

«Республика Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции», — процитировали в пресс-службе замминистра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужбу.

Он отметил, что препятствия, которые создаёт «враждебными действиями» Грузия, не снижают решимость Сухума продвигать интересы республики. Тужба добавил, что абхазский МИД продолжит курс на развитие международных контактов.

Напомним, в Сухуме неоднократно отмечали, что Тбилиси пользуется отсутствием представителей Абхазии на международных площадках и «искажает» положение дел в регионе.