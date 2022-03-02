Кызыл, , 09:33 — REGNUM Магазины и торговые центры в Туве будут регулярно проверять, чтобы не допустить роста цен на основные продукты питания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава республики Владислав Ховалыг, указав на складывающуюся в стране экономическую ситуацию.

Сахар Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В списке основных продовольственных товаров значится 25 позиций. Информация по розничным ценам на них будет поступать в правительство ежедневно.

По итогам минувшей недели в некоторых муниципалитетах незначительно подорожали сахар, капуста, мясо, рыба и молочная продукция.

«Министерство экономики, представившее главе Тувы итоги недельного мониторинга, сообщило, что в целом ситуация с ценами стабильная, проблем с доставкой продуктов и товаров первой необходимости не имеется», — отметили в правительстве.

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