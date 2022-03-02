Оренбург, , 09:33 — REGNUM В Оренбурге управление строительства и дорожного хозяйства администрации (УСДХ) привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанности по приостановлению работ при обнаружении объекта, обладающего признаками культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Суд

При производстве работа по капремонту ул. Постникова в августе 2021 года был обнаружена брусчатка из белого камня. Объект обладал признаками культурного наследия. Однако УСДХ не приостановило работы подрядчика, и брусчатка была уничтожена.

Между тем, инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области направляла в адрес УСДХ уведомление о необходимости незамедлительно приостановить производство ремонтных работ для определения историко-культурной ценности обнаруженного объекта в установленном порядке, но эти требования остались не исполненными.

В свою очередь, ответчик свою вину в совершении административного правонарушения не признал. Он указал, что ул. Постникова не является объектом культурного наследия.

Суд постановил, что вина УСДХ полностью подтверждена исследованными доказательствами. Довод об отсутствии основания полагать, что обнаруженная брусчатка может быть отнесена к объектам, обладающими признаками культурного наследия, признан несостоятельными. Из нормативных актов следует, что ул. Постникова отнесена к территориальной зоне «ИЦ. 1», центральная часть г. Оренбурга сформировалась в цельный градостроительный комплекс, представляющий собой ценное историко-культурное наследие.

Суд оштрафовал муниципальное управление строительства и дорожного хозяйства администрации. Размер штрафа составил 200 тыс. рублей.