Москва, 2 марта 2022, 09:33 — REGNUM Фактический уровень коллективного иммунитета жителей России может превышать статистическое значение, заявил доктор медицинских наук, иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
По его словам, анализы это подтверждают, но официально люди не зарегистрированы как переболевшие коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 16% снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире и на 10% сократилось число летальных исходов от последствий COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей.
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