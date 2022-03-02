Москва, 2 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Фактический уровень коллективного иммунитета жителей России может превышать статистическое значение, заявил доктор медицинских наук, иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на прием. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечился дома», — заявил он в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, анализы это подтверждают, но официально люди не зарегистрированы как переболевшие коронавирусной инфекцией.

«Думаю, ту прослойку, которая есть сейчас официально, можно увеличить минимум на 10%», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 16% снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире и на 10% сократилось число летальных исходов от последствий COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей.

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