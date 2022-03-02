Севастополь, 2 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Проведение специальной военной операции по защите Донбасса обсудил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со старшеклассниками одной из школ города 1 марта. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Sev.gov.ru Михаил Развожаев

«Сегодня встретился с учениками старших классов школы №14 на Толстого. Считаю важным с детьми обсудить все происходящее, ответить на их вопросы, потому что на них сейчас льётся весь поток дезинформации в соцсетях. Рад, что получился открытый, свободный и честный разговор с нашими подростками о нашей спецоперации на Украине и о том, как на это реагирует Запад», — написал губернатор.

Михаил Развожаев отметил, что мероприятие специально прошло без присутствия СМИ, чтобы школьники чувствовали себя спокойно и задавали интересующие их вопросы.

«Ученики 10-го и 11-го классов, спрашивали о том, какая судьба ждёт военнослужащих с острова Змеиный, как будут складываться отношения между странами? Как мы будем жить? Кому верить? Как ориентироваться в потоке информации? У кого-то из ребят друзья за границей, которые смотрят зарубежные СМИ и которые спрашивают, зачем и почему Россия «напала» на Украину», — написал губернатор.

Он пояснил, постарался максимально ясно объяснить собственную позицию и позицию президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Владимирович Путин принял очень сложное, но необходимое решение — защитить граждан братских республик ЛНР и ДНР, крымчан и севастопольцев, уничтожить нацизм на Украине, провести демилитаризацию. Масштаб этого решения мы сможем оценить в полной мере спустя годы. А сегодня нашему президенту и нашей армии нужна безоговорочная поддержка», — подчеркнул Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля российские военнослужащие проводят специальную военную операцию по защите Донбасса, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.