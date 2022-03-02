Ульяновск, 2 марта 2022, 09:31 — REGNUM В Ульяновской области в связи со снижением уровня заболеваемости ковидом возобновились плановые медицинские осмотры и диспансеризация. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ulgov.ru

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Власти отмечают, что спад заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в 18 муниципальных образованиях. По мнению министра здравоохранения Александра Гашкова, ситуация «стабилизируется, пик пройден», а «динамика выздоровления» втрое выше, чем в целом по стране.

«Поэтому мы возобновляем проведение в поликлиниках плановых медицинских осмотров и диспансеризации», — сказал глава регионального минздрава.

Напомним, оказание плановых медосмотров и диспансеризация была приостановлена в Ульяновской области в начале февраля. Власти ссылались на резкий рост нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено, заявляя, что в ряде медицинских учреждениях она возросла семикратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работает телемедицинский центр (номер «122»), где можно получить консультации по оказанию помощи и лечению пациентов с ковидом и ОРВИ. Кроме того, здесь также можно дистанционно закрыть «больничный» и вызвать врача на дом. С февраля работа центра преобразована на входящий трафик, также значительно увеличено число операторов и количество каналов для приёма звонков.

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