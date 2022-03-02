* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:31 — REGNUM Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внёс коррективы в позицию движения в отношении запрета на поездки без уважительной причины. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Забихулла Муджахид написал в Twitter, что в его предыдущем заявлении говорилось, что выезд невозможен без законно оформленных документов.

«Те, у кого есть законно оформленные документы, могут свободно приезжать в Афганистан и покидать страну», — отметил Муджахид.

Ранее пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что никто не может покинуть Афганистан без уважительной причины, и что такие поездки будут пресекаться. Эти замечания широко освещались внутри страны и за рубежом, и многие интерпретировали их как взятие афганского народа в заложники.

Теперь Забиулла Муджахид пояснил, что он имел в виду совсем иное.

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«Насчёт афганцев, намеревающихся покинуть страну, я имел в виду, что им запрещено выезжать без законно оформленных документов, это незаконно, и это подвергает опасности наших соотечественников», — написал он Twitter.

Он добавил, что «соотечественники, имеющие юридические документы и приглашения, могут выезжать за границу и могут свободно возвращаться в страну».

Муджахид не стал комментировать вопрос выезда женщин за рубеж без сопровождения махрама (близкого мужчины-родственника), однако, похоже, этот запрет действует.