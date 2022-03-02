Ярославль, , 09:45 — REGNUM В Ярославле средства, выделенные на ремонт проспекта Фрунзе и Московского проспекта, могут пустить на обновление центральных улиц. О такой возможности рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов на пресс-конференции 1 марта.

Ремонт дороги в Ярославле City-yaroslavl.ru

1 марта стало известно, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин, матчи которого должны были состояться в Ярославле, был перенесён из России. В связи с этим у журналистов возник вопрос — что будет со 150 миллионами, которые были выделены городу на обновление дорог к соревнованиям.

«Даже если чемпионат отменили — уже выделение прошло и эти средства реально нужны. Потому что и Московский — уже колея появилась. И на Фрунзе тоже проблемы. Всё меняется достаточно быстро, но, на мой взгляд, средства необходимо оставлять, чтобы мы привели в порядок магистрали», — отметил Артур Ефремов.

Тогда же журналисты поинтересовались о судьбе улиц в центре Ярославля, которые давно требуют ремонта — Свободы и Советской, а также проспекте Октября. Несмотря на их состояние, они не были включены в перечень работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год.

«Когда была выборка под нацпроект — там определённые требования, приезжали лаборатории, обследовали и дефектовали дороги. Перечень существует, но они не попали в него. В этом году точно не получится сделать. Без иллюзий. Может быть в рамках ремонта на эти 150 миллионов. Должны были приехать гости и чтобы всё было нормально. Так как этого не будет, нужно посмотреть износ Московского и Фрунзе, там, где это необходимо — безусловно сделать ремонт. Но эти-то три улицы тоже в таком состоянии, что требуют. Поэтому можно сбалансировать перечень», — подчеркнул председатель муниципалитета.

Решение о том, куда будут потрачены выделенные к чемпионату мира средства, должны принять в департамента городского хозяйства мэрии. Вопрос ремонта дорог депутаты обсудят на комиссии в апреле.

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