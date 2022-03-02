Ярославль, 2 марта 2022, 09:45 — REGNUM В Ярославле средства, выделенные на ремонт проспекта Фрунзе и Московского проспекта, могут пустить на обновление центральных улиц. О такой возможности рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов на пресс-конференции 1 марта.
1 марта стало известно, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин, матчи которого должны были состояться в Ярославле, был перенесён из России. В связи с этим у журналистов возник вопрос — что будет со 150 миллионами, которые были выделены городу на обновление дорог к соревнованиям.
Тогда же журналисты поинтересовались о судьбе улиц в центре Ярославля, которые давно требуют ремонта — Свободы и Советской, а также проспекте Октября. Несмотря на их состояние, они не были включены в перечень работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год.
Решение о том, куда будут потрачены выделенные к чемпионату мира средства, должны принять в департамента городского хозяйства мэрии. Вопрос ремонта дорог депутаты обсудят на комиссии в апреле.
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