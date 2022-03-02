Владивосток, 2 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Беженцам с Украины власти Приморья помогут получить единовременную материальную помощь в 10 тыс. рублей и посодействуют в трудоустройстве. Обратиться за выплатой можно в МФЦ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Беженцы

На 2 марта в органы соцподдержки обратилась одна семья, которая покинула территорию Украины после 18 февраля.

Семье, обратившейся в МФЦ, готовят пакет документов. Все данные направят для произведения выплаты в правительство Ростовской области, которое осуществляет учет и распределение средств.

«Те, кто самостоятельно, либо в составе группы, транзитом через приграничные субъекты Российской Федерации, прибыли в Приморье, могут обратиться с заявлением в МФЦ для оформления пакета документов для получения выплаты», — пояснили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области разработали алгоритм действий для встречи граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР. В нём прописаны меры по созданию необходимых условий для их приёма: встреча, размещение, медицинская помощь, определение в школы и детские сады.