Киев, , 16:39 — REGNUM Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что правительство Грузии необходимо заменить, так оно является «предательским», сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По мнению Гончаренко, дипломатический демарш официального Киева является правильным решением, поскольку на Украине не видят поддержки со стороны кабинета министров, возглавляемого Ираклием Гарибашвили.

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

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«Правительство Грузии своим решением в отношении Украины предаёт грузинский народ и украинцев. Оно не вводит санкции против России, препятствует приезду грузинских добровольцев на Украину и их участию в военных действиях. Именно по причине таких действий посол Украины отозван из Грузии, и это правильное решение. Население Грузии должно задуматься о том, какое у него правительство. Грузия — это страна, которую мы любим и уважаем. К сожалению, грузинское правительство выбрало политику диктатора, агрессора Путина и Лукашенко. Правительство в Грузии должно быть заменено как можно скорее», — сказал Гончаренко

Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии.