Киев, 2 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что правительство Грузии необходимо заменить, так оно является «предательским», сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По мнению Гончаренко, дипломатический демарш официального Киева является правильным решением, поскольку на Украине не видят поддержки со стороны кабинета министров, возглавляемого Ираклием Гарибашвили.

Twitter.com/goncharenkoua Алексей Гончаренко

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«Правительство Грузии своим решением в отношении Украины предаёт грузинский народ и украинцев. Оно не вводит санкции против России, препятствует приезду грузинских добровольцев на Украину и их участию в военных действиях. Именно по причине таких действий посол Украины отозван из Грузии, и это правильное решение. Население Грузии должно задуматься о том, какое у него правительство. Грузия — это страна, которую мы любим и уважаем. К сожалению, грузинское правительство выбрало политику диктатора, агрессора Путина и Лукашенко. Правительство в Грузии должно быть заменено как можно скорее», — сказал Гончаренко

Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии.