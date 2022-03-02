Пыть-Ях, Югра, 2 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Пыть-Яхе (Югра) 35-летняя жительница Перми отдана под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

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По данным следствия, она приобрела синтетические наркосредства и разложила часть из них в «тайники-закладки». Из незаконного оборота изъяли более 1 кг. наркотиков.

Также следователи считают, что она склонила своего супруга к употреблению наркосредств. Теперь ей грозит 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей.