Бейрут, , 09:28 — REGNUM Ядерное оружие должно быть убрано из Западной и Восточной Европы. Об этом 2 марта заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Геннадий Гатилов Gup.ru

«Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду», — сказал он.

Также Гатилов добавил, что военные базы США являются угрозой безопасности России, в связи с чем Москва давно требовала от Вашингтона убрать американское вооружение от своих границ.

При этом постпред РФ подчеркнул, что США не могут исключить Россию из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Киева о возможности обзавестись ядерным оружием, указывает на то, что режим Владимира Зеленского на Украине становится более опасным.