Пхеньян, , 09:43 — REGNUM Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пхеньян (сс) conan_mizuta

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Он отметил, что Россия справедливо и разумно требовала юридических гарантий безопасности в Европе, но США и Запад пытались разместить там наступательное вооружение и добивались расширения НАТО на восток. Наибольшую опасность, по его словам, представляют США и их союзники, они расшатывают основы международного мира и стабильности.

«Коренная причина украинского кризиса заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые потворствуют своеволию и произволу по отношению к другим странам», — подчеркнул северокорейский дипломат в своём выступлении.

Он напомнил, что суверенитет и территориальная целостность Ливии, Ирака, Афганистана ранее оказался под угрозой из-за действий западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавровзаявил, что Запад потерял над собой контроль, стремясь сорвать злость на России.

Читайте также: Лавров: Запад потерял над собой контроль, срывая злость на России