Вашингтон, 2 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Президент США подчеркнул неослабевающую поддержку США Украины, включая осуществляющиеся поставки военной помощи, экономическую и гуманитарную помощь», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Также сообщается, что Байден и Зеленский обсудили санкции в отношении России.