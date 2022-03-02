Москва, 2 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ситуация с вирусными ограничениями в школах России остаётся стабильной. Об этом говорится в телеграм-канале «Большая перемена РФ» пресс-службы Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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"Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта число школ, в которых введены карантинные мероприятия, «минимально — всего лишь 0,01%».

Помимо этого, в пяти школах пяти регионов страны сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Также после карантина открылись семь школ.