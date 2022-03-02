Магадан, , 09:26 — REGNUM В Магаданской области снизились показатели по заражению коронавирусом — власти и медики приняли решение об отмене ограничительных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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«На протяжении двух недель фиксируется устойчивое снижение заболеваемости, но риски заражения все равно остаются. Важно соблюдать масочный режим, поддерживать входной фильтр на предприятиях и в учреждениях, важна вакцинация людей старше 65 лет», — сказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Корсунская.

Губернатор Сергей Носов согласился и сказал:

«Мы подвели итоги и принято решение отменить все ограничения, оставив только ношение масок в общественных местах. Что касается других ограничений, они отменяются. Здравоохранение перешло в обычный режим работы. Главная задача для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию — реабилитация. Но необходимо пройти диспансеризацию, чтобы получить назначение врача».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение о смягчении коронавирусных ограничительных мер.