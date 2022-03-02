Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве за пять лет производство пищевых продуктов увеличилось на 41%. Объем отгруженных товаров вырос на 66%, сообщается на портале мэра столицы.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

В столице работают свыше 240 производств пищевой промышленности. Они поставляют порядка 66% колбас, сосисок и сарделек, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, 15% макаронных изделий

Москва закупает продукты питания у 75 регионов России, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами. Столичные предприятия в случае работы исключительно на московский рынок способны обеспечить почти 60% потребности москвичей в продуктах питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году производители продуктов питания увеличили объем производства на 8,2%, по сравнению с 2019 годом рост составил 41%.

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