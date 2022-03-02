Орловская область, 25 августа, 2004, 15:42 — ИА Регнум. Генеральный директор ЗАО "Северсталь-метиз" Ольга Наумова подписала приказ о повышении с 1 сентября тарифных ставок рабочих ОСПАЗ на 10 процентов, сообщила газета "Просторы России". Как сказано в приказе, повышение связано "с достигнутыми результатами работы завода в первом полугодии 2004 года, а также с целью компенсации роста потребительских цен". Это второе повышение зарплаты работникам ОСПАЗ в этом году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлой осенью ОСПАЗ был продан "Северстали" и его возглавила О. Наумова, одновременно возглавляющая Череповецкий сталепрокатный завод. В начале лета на Орловском сталепрокатном возникал конфликт между рабочими одного из цехов и новой администрацией по поводу низкой оплаты труда.