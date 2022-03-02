Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Решение о передаче учреждениям и организациям по оказанию гуманитарной помощи суммы в размере свыше $1 млрд из предназначенных для помощи Афганистану и замороженных средств, принял Совет директоров Всемирного банка (ВБ). Об этом говорится в обнародованном 1 марта на сайте ВБ заявлении.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совет директоров ВБ сегодня одобрил расширенный подход к поддержке афганцев в связи с запросом доноров Фонда реконструкции Афганистана и международного сообщества», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что планируется выделить «более $1 млрд из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям». При этом не уточняется, каким именно структурам и организациям будут выделены эти средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока в Афганистане приказало другим министерствам страны не допускать женщин в офисы «без хиджаба».