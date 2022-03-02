Ижевск, , 09:21 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 марта прививку от коронавируса сделали 693 тыс. человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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Второй компонент препарата получили 546 274 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 164 жителя республики. Второй компонент препарата получили 317 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 660 человек. 122 286 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 883 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 3000 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 123 430 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 152 067 случаев заражения коронавирусом, из них 1133 — за минувшие сутки.

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