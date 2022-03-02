Майминский район, Алтай, 2 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились сразу 144 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 825 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 168 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Улаганском районах, а также Горно-Алтайске. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 31 976.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 633, в том числе 585 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.