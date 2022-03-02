Вашингтон, 2 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Вашингтон и его партнёры, в том числе по «Группе семи» (G7), готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. Об этом по итогам встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7, которая состоялась 1 марта и была посвящена ситуации вокруг Украины и санкциям против РФ, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Мы продолжим тесно координировать наш ответ с партнёрами по G7 и другими [странами], мы готовы оказывать дополнительное финансовое давление в случае необходимости», — отметила глава американского минфина.

Она добавила, что G7 также продолжит поддерживать исключение ключевых российских финансовых учреждений из банковской системы SWIFT, сообщает Reuters.

«Наши коллективные усилия привели к тому, что крупнейшие финансовые и экономические центры действовали согласованно, чтобы перекрыть Владимиру Путину доступ к мировой экономике, в том числе к международному капиталу. Мы ожидаем, что эти усилия окажут деструктивное воздействие на экономику России и подорвут способность российского правительства финансировать вторжение», — добавила Йелен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что минфин США намерен созвать международную рабочую группу для расследования «преступлений российских олигархов». Также планируется заморозить и изъять активы ключевых представителей российской элиты, что «нанесёт финансовый ущерб влиятельным лицам», окружающим президента РФ Владимира Путина.